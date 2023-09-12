دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، الحداد ثلاثة أيام في مصر، "تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا"، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، الجمعة، والفيضانات العارمة التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق ليبيا، الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، عبر صفحته على فيسبوك، الثلاثاء، إن "الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي أمر بإعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا".

وأضاف المتحدث أن "الرئيس السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب".

وقال المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي"، مساء الإثنين، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق الشرق الليبي، نتيجة الإعصار "دانيال"، أسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة وفقدان الآلاف.

وفي المغرب، قالت قناة 2M المغربية الحكومية، إن ما لا يقل عن 2862 شخصًا لقوا مصرعهم حتى الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت الشرقي، الإثنين، في أعقاب الزلزال الكارثي الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة، فيما أُصيب 2562 شخصًا.