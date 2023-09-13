تفاعل على مخاطبة ماكرون للمغربيين بالعربية بعد زلزال المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون مترجما باللغة العربية نشره على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) الأمر الذي اثار تفاعلا.

أكد الرئيس الفرنسي في مقطع الفيديو دعمه لضحايا الزلزال الذي شهده المغرب، الجمعة، ورفض ماكرون "الخلافات التي لا أساس لها" بشأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث لم تقبل المغرب حتى الآن عرض المساعدة الذي قدمته باريس.

وخاطب ماكرون الشعب المغربي، في مقطع فيديو، قائلا: "الأمر متروك للملك وحكومة المغرب، وفقا لقرارهم السيادي، لتنظيم المساعدة الدولية، وبالتالي نحن تحت تصرف قرارهم السيادي".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "آمل أن يتم إسكات كل الخلافات التي قد تقسم وتعقد الأمور في هذا الوقت، وهو أمر مأساوي بالفعل، احتراما للجميع".

وتابع ماكرون: "سنكون هناك على المدى الطويل، لتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية وإعادة الإعمار والمساعدة الثقافية والتراثية، في جميع المجالات التي يعتبرنا فيها الشعب المغربي وسلطاته مفيدين"، واختتم رسالته بقوله: "نحن إلى جانبكم اليوم وغدا".