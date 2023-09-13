أمريكا: لم نتلق طلبا رسميا من المغرب لتقديم المساعدة في جهود الإنقاذ

آمال الإنقاذ تتلاشى مع تجاوز عدد القتلى 2900 شخص في المغرب

"الآن وقت العمل وليس الكلمات".. شاهد كيف رد مسؤول بداخلية المغرب على مذيعة CNN ودافع عن استجابة حكومته للزلزال

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن واشنطن لم تتلق طلبا رسميا من المغرب لتقديم المساعدة في جهود الإنقاذ من الزلزال المدمر.

وصرح المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميللر، خلال مؤتمر صحفي: "لقد أجرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية محادثات معهم حول المساعدة التي يمكننا تقديمها"، وأضاف: "لم نتلق طلبا رسميا بعد، لكننا على استعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة عندما نتلقى هذا الطلب".

وقال متحدث باسم الوكالة الأمريكية، لشبكة CNN، إن "العاملين بالوكالة في المنطقة وفي واشنطن، يراقبون الوضع على اتصال وثيق مع المسؤولين المغاربة، ونحن على استعداد لتقديم المساعدة إذا طلب ذلك لدعم حكومة المغرب".

وقالوا: "أرسلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فريق تقييم صغير من الخبراء إلى المغرب، السبت، لتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات الإنسانية والاتصال مع حكومة المغرب".

ولقي ما يقرب من 3000 شخص حتفهم بعد الزلزال الذي حدث، الجمعة، وهو أسوأ زلزال شهده المغرب منذ عقود.