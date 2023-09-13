الكويت.. تداول فيديو "طعن" بالنبي محمد وأصحابه والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص "يطعن" بالنبي محمد وأصحابه الأمر الذي اثار تفاعلا.

وعقّبت وزارة الداخلية الكويتية على مقطع الفيديو المتداول ببيان عن الإعلام الأمني، قالت فيه: "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ويتضمن قيام شخص بالطعن في نبينا محمد صل الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم توضح الإدارة ان الشخص (غير كويتي).."

وتابعت أن الشخص الظاهر بمطع الفيديو "خارج البلاد وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأكدت الداخلية الكويتية في بيانها "أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال التعرض لمقدساتنا الدينية ولنبينا الكريم صل الله عليه وسلم والصحابة وآل البيت رضي الله عنهم أَجمعين".