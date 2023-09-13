"كأنه مشهد من نهاية العالم".. فيضانات جرفت مبان كاملة وقتلت الآلاف في ليبيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حذر تقرير أكاديمي صدر في عام 2022 المسؤولين الليبيين من أن السدود في درنة لديها "قابلية كبيرة لخطر الفيضانات".

وخلص التقرير، الذي نشرته جامعة سبها الليبية، إلى أن منطقة الدراسة بها "قابلية كبيرة لخطر الفيضانات"، وقرر أن سدود حوض وادي درنة "بحاجة إلى صيانة دورية". كما أشارت الدراسة إلى أن زيادة الغطاء النباتي "مطلوب للحد من ظاهرة التصحر".

وتواصلت شبكة CNN مع مسؤولين ليبيين بخصوص الدراسة، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن. ومن غير المعروف في الوقت الحالي ما إذا كان المسؤولون الليبيون من أي من الحكومتين على علم بتقرير الجامعة قبل حدوث الفيضانات.

أفادت العديد من وسائل الإعلام الليبية أن السلطات تلقت تحذيرات مسبقة بأن السدود بحاجة إلى الصيانة لكنها لم تتخذ أي إجراء. ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات.