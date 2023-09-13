ماذا تكشف أرقام فيضانات ليبيا مقارنة بمثيلاتها بشمال أفريقيا؟

(CNN)-- يفترض أن أكثر من 5,000 شخص لقوا حتفهم و10,000 في عداد المفقودين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في شمال شرق ليبيا في انهيار سدين، مما أدى إلى تدفق المزيد من المياه إلى المناطق المغمورة بالفعل.

وكشف تامر رمضان، رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا، عن أعداد المفقودين خلال مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا، الثلاثاء. وقال إن "عدد القتلى ضخم".

وقالت وزارة الداخلية في حكومة شرق ليبيا، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 5300 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية. ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى أو المفقودين.

الأمطار، التي اجتاحت عدة مدن في شمال شرق ليبيا، هي نتيجة نظام الضغط المنخفض القوي للغاية الذي جلب فيضانات كارثية إلى اليونان الأسبوع الماضي وانتقلت إلى البحر الأبيض المتوسط قبل أن تتطور إلى إعصار استوائي يعرف باسم الإعصار المداري "ميديكين".

وتأتي العاصفة القاتلة في عام غير مسبوق من الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة التي حطمت الأرقام القياسية، من حرائق الغابات المدمرة إلى الحرارة الشديدة، فبينما ترتفع درجات حرارة المحيطات حول العالم بشكل كبير بسبب التلوث الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، فإن درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط أعلى بكثير من المتوسط، وهو ما يقول العلماء إنه أدى إلى هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة.

فيما يلي قائمة بالفيضانات الأكثر فتكًا في شمال أفريقيا منذ 1900.