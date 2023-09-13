ليبيا: حكومتا الشرق والغرب تعلن أرقامًا متضاربة لقتلى الفيضانات

مستوى الموت والدمار في ليبيا أكبر مما تستطيع التعامل معه.. وبلدية درنة تطلب تدخلًا دوليًا

"نتمنى فزعة أي شخص لديه شهادة أو علاقة بالطب".. شاهد كيف طلب شاب ليبي المساعدة بعد الفيضانات المدمرة

"كأنه مشهد من نهاية العالم".. فيضانات جرفت مبان كاملة وقتلت الآلاف في ليبيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومتان الليبيتان عن أرقام متضاربة للضحايا في أعقاب الفيضانات الكارثية التي شهدتها البلاد.

وبينما أبلغت الحكومة المدعومة من البرلمان الشرقي عن مقتل ما لا يقل عن 5300 شخص، أفادت الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس أن أكثر من 6000 شخص لقوا حتفهم.

لا تزال المواجهة السياسية مستمرة منذ عام 2013 بين الحكومة المعترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس في غرب ليبيا، بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وإدارة المتمردين المنافسة في مدينة بنغازي الشرقية، بقيادة خليفة حفتر وجيشه الوطني الليبي الذي تدعمه بعض الدول.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى أو المفقودين.