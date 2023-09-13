(CNN)-- ارتفعت أسعار النفط العالمية، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 أشهر ، فوق 92 دولارا للبرميل، مع استعداد سوق الطاقة لانقطاع الإمدادات بسبب الفيضانات الكارثية في ليبيا.

وقفز خام برنت بنسبة 2٪ تقريبا إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 92.38 دولارا للبرميل، وهذا هو أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وارتفعت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 2.3٪ إلى 89.29 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى أيضا منذ نوفمبر الماضي.

وسيؤدي الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى رفع الأسعار عند المستهلكين وإضافة المزيد من الضغوط على التضخم.

وألقى المحللون باللوم على تأثير الفيضانات القاتلة في ليبيا والتي ستؤدي إلى تعطيل صادرات النفط مؤقتا من تلك الدولة العضو في منظمة أوبك.

ووفقا لأوبك، أنتجت ليبيا حوالي مليون برميل من النفط يوميا في أغسطس/ آب.

ولقي ما لا يقل عن 2000 شخص حتفهم، ويُعتقد أن 10000 آخرين في عداد المفقودين بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت السدود، وجرفت عددا لا يحصى من المنازل في ليبيا.

وتأتي الفيضانات في ليبيا بعد أسبوع واحد فقط من قيام روسيا والسعودية برفع أسعار النفط من خلال الإعلان عن خطط لتمديد تخفيضات الإمدادات.