دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عُمان، الثلاثاء.

وتداول نشطاء مقطع فديو لموكب ولي العهد السعودي وسيارة البنتلي التي أقلته في حين ذهب نشطاء آخرون لإبراز العناق خلال استقبال سلطان عُمان، هيثم بن طارق للأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير الثلاثاء: "استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها سموه لسلطنة عُمان.. ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - لجلالة سلطان عُمان، فيما حمله جلالته تحياته لخادم الحرمين الشريفين".

وأضافت الوكالة السعودية: "جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".