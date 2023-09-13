فيديو تصرف ملياردير هندي مع محمد بن سلمان يثير تفاعلا.. من هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بعدد من رجال الأعمال والشخصيات في الهند وقيام أحدهم بالاقتراب منه وتقبيل كتفه الأمر الذي أثار تفاعلا.

رجل الأعمال الظاهر في مقطع الفيديو هو يوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية، والنائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

ونشر يوسف علي صورا من مصافحته ولي العهد السعودي على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، الثلاثاء، ذاكرا أنها أتت خلال مأدبة رسمية.

وقال بتعليق على الصور: "يسعدني للغاية أن ألتقي بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية في راشتراباتي بهافان خلال المأدبة الرسمية..."