دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقارنته يوم عاشوراء (العاشر من محرم بالتقويم الهجري) بذكرى وفاة النبي محمد واصفا الذكرى الأخيرة بأنها "عاشوراء الإسلام" على حد تعبيره.

جاء ذلك في بيان على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "إن كان العاشر من محرم الحرام (عاشوراء) المذهب، فإن الثامن والعشرين من صفر ذكرى وفاة أو إستشهاد الرسول الأعظم هو (عاشوراء الإسلام) و (عاشوراء الإنسانية) وفاجعة الكونين بسيد الكونين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين.."

وتابع قائلا: "وكل من يقصر بالعزاء والحزن في هذا اليوم فهو من المقلين بحب الرسول والمغالين بحب أهل بيته".

وختم الصدر قائلا: "عظم الله أجورنا وأجوركم بفقد رسول الله سيد العرب والعجم واللعنة على أعدائه وأعداء أهل بيته الطيبين الطاهرين".