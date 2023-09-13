"ليبيا ذنبها غير مغفور".. مقتدى الصدر يعلق بعد إعصار دانيال والفيضانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعليقه على إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا.

جاء ذلك في جزء من بيان نشره الصدر على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيه: "أما ليبيا، فذنبها غير مغفور في عدم الكشف عن مصير سيد المقاومة العربية اللبنانية السيد المغيب موسى الصدر.. كل تلك الامور يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار… ومع ذلك فإننا نسأل الله السلامة للمؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها حتى في ليبيا".

وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية قد ذكرت، الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 5300 شخص قد لقوا حتفهم في الفيضانات الكارثية في شرق ليبيا، وفقًا لوزارة الداخلية الليبية في حكومة شرق ليبيا المدعومة من البرلمان.

ونقلت الوكالة عن المسؤول بوزارة الداخلية محمد أبو لموشه، قوله إن "عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة"، في حين لم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى أو المفقودين.