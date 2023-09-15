قيادي حوثي يعلق بعد دعوة السعودية لمحادثات في المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب القيادي بجماعة الحوثي في اليمن، محمد علي الحوثي على إعلان المملكة العربية السعودية توجيه دعوة لإجراءات مناقشات حول حل سياسي شامل في اليمن.

جاء ذلك في تدوينة للحوثي على صفحته بمنصة أكس قال فيها: "كما قلنا في رؤية الحل الشامل لا يمكن ان يكون الحوار الا مع تحالف العدوان باعتبار قرار العدوان والحصار وايقافه بيده.. تستمر الحوارات مع السعودية كقائد للتحالف وبين صنعاء الجمهورية وبوساطة عمانية للتوصل لحل في المواضيع التي يتم مناقشتها بالملف الانساني والمتمثل يصرف مرتبات الموظفين اليمنيين وفتح المطارات والموانئ والافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين وخروج القوات الاجنبية واعادة الاعمار وصولا الى الحل السياسي الشامل والتي سبق وأعلنها رئيس الوفد قبل المغادرة الى الرياض.."

وتابع: "أملنا ان يتم النقاش الجدي لما فيه مصلحة الشعبين وتجاوز التحديات".

وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية، الخميس: "امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021 م، واستكمالاً للقاءات والنقاشات التي اجراها الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023 م، واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات".