الأميرة ريما بنت بندر تكشف لـCNN كيف أثرت حياتها في واشنطن عليها.. ماذا قالت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، نشر مقابلة سابقة مع سفيرة المملكة في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر على CNN.

جاء ذلك في تدوينة لتركي آل الشيخ على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، حيث قالت الأميرة: "التغيير يحتاج وقتا، الإصلاح يحتاج وقتا، يتحدث الكثير من الناس معي ويتساءلون: هل الإصلاحات حقيقية؟ هل هي حقيقية؟"

وتابعت الأميرة قائلة في المقابلة مع الزميلة بيكي اندرسون والتي بثتها شبكة CNN العام 2022: "يجب أن اخبرك بصراحية بيكي غادرت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005 حيث كانوا لا يزاولن يتجادلون حول قضايا السلاح وحقوق الإجهاض والرعاية الصحية، وعدت في عام 2009 إلى نفس المحادثات.."

وأضافت: "أغادر مملكة شهدنا فيها خلال 5 سنوات تغييرات أكثر مما شهدناه خلال 80 عاما، حيث تحتل حقوق المرأة الصدارة حيث يحتل إدراج الإناث الصدارة، وهل انتهينا؟ لا، لقد حددنا العام 2030 ليكون نقطة ننجز فيها أقصى ما هو ممكن.."