(CNN) -- أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى نيويورك، الأسبوع المقبل، لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، وعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش القمة، قبل أن يعود إلى واشنطن، حيث سيستضيف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وأضاف سوليفان، خلال المؤتمر الصحفي: "يوم الأربعاء، سيلتقي بايدن مع نتنياهو لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية التي تركز على القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ورؤية لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا وتكاملا، بالإضافة إلى مقارنة الملاحظات حول المواجهة الفعالة لإيران وردعها".

ولم تتم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودته إلى منصبه في ديسمبر/ كانون الثاني، وهي خطوة تم تفسيرها على نطاق واسع على أنها مرتبطة بعدم موافقة إدارة بايدن على حملة نتنياهو لإضعاف النظام القضائي الإسرائيلي.

وأعلن مكتب نتنياهو في يوليو/تموز أنه تلقى"دعوة" للقاء بايدن في الولايات المتحدة، لكن البيت الأبيض رفض بوضوح وصفها بأنها "دعوة"، ولم يذكر في السابق مكان اللقاء.

ولدى عودته إلى واشنطن، سيستضيف بايدن زيلينسكي في اجتماعه الثالث في البيت الأبيض، الخميس، والذي قال سوليفان للصحفيين إنه "يأتي بالتأكيد في وقت حرج، حيث تسعى روسيا بشدة للحصول على المساعدة من دول مثل كوريا الشمالية في حربها الوحشية في أوكرانيا، بينما تسعى القوات الأوكرانية إلى يواصلون إحراز تقدم في هجومهم المضاد".

وأضاف: "يتطلع بايدن إلى سماع وجهة نظر زيلينسكي بشأن كل هذا، والتأكيد للعالم وللولايات المتحدة وللشعب الأمريكي التزامه بمواصلة قيادة العالم في دعم أوكرانيا وهي تدافع عن استقلالها وسلامة أراضيها".

وتأتي زيارة زيلينسكي إلى واشنطن في وقت حرج حيث يشير بعض الجمهوريين في مجلس النواب إلى استيائهم من التمويل الإضافي لأوكرانيا في حربها المستمرة مع روسيا.

وذكرت شبكة CNN، الخميس، أن زيلينسكي سيزور أيضا الكونغرس خلال الرحلة.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "أعتقد أنه يتطلع إلى الفرصة، ليس فقط لرؤية الرئيس بايدن هنا في البيت الأبيض، ولكن أيضًا لرؤية قادة الكونغرس من كلا الحزبين، لإثبات أن الولايات المتحدة كانت صديقا وشريكا عظيما لأوكرانيا طوال الوقت".

وبالإضافة إلى لقاء نتنياهو، من المقرر أن يلقي بايدن خطابا أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء، حيث قال سوليفان: "سوف يعرض للعالم الخطوات التي اتخذها هو وإدارته لتعزيز رؤية القيادة الأمريكية المبنية على مبدأ العمل مع الآخرين لحل مشاكل العالم الأكثر إلحاحا"، قبل الاجتماع مع رؤساء كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وفي الأربعاء، سيجتمع مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وينضم إلى الزعيم البرازيلي في لقاء مع قادة العمال من كلا البلدين.