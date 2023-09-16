دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، الحكومة بزيادة الحد الأدنى للدخل، من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه (129.4 دولارًا) لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار الضعف بجانب إجراءات أخرى للتخفيف عن كاهل المصريين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، إن "الرئيس السيسي وجه الحكومة والمؤسسات المعنية، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه (19.4 دولارًا)، بدلا من 300 جنيه (9.7 دولارات)، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام".

وأضاف المتحدث في بيانه أن توجيهات السيسي تشمل "زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق".

كما تشمل توجيهات السيسي بحسب بيان المتحدث: "رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة)، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن".

وأشار البيان إلى أن توجيهات السيسي تشمل "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير/كانون الثاني عام 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024".