9 أسباب لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية بمصر.. مصطفى بكري يعدد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عدد النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري، 9 أسباب لدعم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
جاء ذلك في تدوينة لمصطفى بكري على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال: "لهذه الأسباب أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة" معددا التالي:
- لأنه القائد الذي أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان التي استهدفت طمس هوية الدولة وأخونتها
- لأنه القائد الذي حمي مصر من حرب أهليه وفتنه طائفيه
- لأنه الرئيس الذي أعاد بناء مؤسسات الدولة التي تآكلت في مرحلة الفوضى وحكم جماعة الإخوان
- لأنه الرئيس الذي وقف بكل انسانيه إلي جانب متحدي الإعاقة ورد الاعتبار إليهم بعد طول حرمان
- لأنه الرئيس الذي منح المرأة المصرية حقوقها
- لأنه القائد الذي حقق إنجازات غير مسبوقة وقدم للقري والنجوع والكفور المحرومة مشروع حياه كريمة
- لأنه الرئيس الذي أعاد لمصر دورها القومي والإقليمي والدولي
- لأنه الرجل الذي يعمل صباح مساء والهدف له إلا مصلحة الوطن
- وأخيرا وليس آخرا لأنه أقسم أنه لن يتصالح مع الجماعة الإرهابية ولن يعيدها للمشهد مرة أخرى
وتابع بكري بتدوينته: "اكل ذلك وغيره أدعم القائد الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي لدوره ثانيه في الانتخابات الرئاسية القادمة حماية للدولة واستقرارها في مواجهة المؤامرات التي تستهدف الوطن وتسعي إلي النيل منه".