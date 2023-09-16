9 أسباب لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية بمصر.. مصطفى بكري يعدد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عدد النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري، 9 أسباب لدعم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

جاء ذلك في تدوينة لمصطفى بكري على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال: "لهذه الأسباب أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة" معددا التالي:

لأنه القائد الذي أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان التي استهدفت طمس هوية الدولة وأخونتها لأنه القائد الذي حمي مصر من حرب أهليه وفتنه طائفيه لأنه الرئيس الذي أعاد بناء مؤسسات الدولة التي تآكلت في مرحلة الفوضى وحكم جماعة الإخوان لأنه الرئيس الذي وقف بكل انسانيه إلي جانب متحدي الإعاقة ورد الاعتبار إليهم بعد طول حرمان لأنه الرئيس الذي منح المرأة المصرية حقوقها لأنه القائد الذي حقق إنجازات غير مسبوقة وقدم للقري والنجوع والكفور المحرومة مشروع حياه كريمة لأنه الرئيس الذي أعاد لمصر دورها القومي والإقليمي والدولي لأنه الرجل الذي يعمل صباح مساء والهدف له إلا مصلحة الوطن وأخيرا وليس آخرا لأنه أقسم أنه لن يتصالح مع الجماعة الإرهابية ولن يعيدها للمشهد مرة أخرى

وتابع بكري بتدوينته: "اكل ذلك وغيره أدعم القائد الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي لدوره ثانيه في الانتخابات الرئاسية القادمة حماية للدولة واستقرارها في مواجهة المؤامرات التي تستهدف الوطن وتسعي إلي النيل منه".