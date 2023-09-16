مصر.. البرادعي: الأمر يتعدى بكثير مجرد عملية انتخابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي إن "الأمر يتعدى بكثير مجرد عملية انتخابية" في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها مصر نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في تدوينة للبرادعي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "الصورة الكبيرة : لا اعتقد ان هناك خلاف بين أي مصري أو مصرية، مهما كانت اختلافاتهم، في ان أحوالنا ليست على ما يرام في الكثير من أمهات الأمور الداخلية والخارجية".

وتابع قائلا: "ومع ذلك فان استمرار تناحرنا وغياب وحدتنا كشعب، وضبابية بوصلتنا كوطن، وافتقادنا لأصحاب الخبرة والثقات الذين يستطيعون من خلال المؤسسات المستقلة والاعلام الحر ان يرسمون لنا طريق آمن للمستقبل، يجعل فرص تقدمنا الى الأمام ضئيلة إن لم تكن مستحيلة.."

وأضاف: "اليوم تحول كل منا إلى خبير في كل شيء، الجميع يتكلم ولا أحد يسمع مما زاد من حجم الارتباك.. هناك حاجة ماسة الى توافق وطني جاد ومفصل بين شركاء الوطن مبنى على الحقيقة والعلم وبعيد عن الشعارات على شكل المستقبل وأهدافه وآليات الوصول إليه.. الأمر يتعدى بكثير مجرد عملية انتخابية…"

ويذكر أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بمصر سيكون يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، وفقا لما ذكره رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، محمود فوزي، موضحا سبب ذلك بأن التعديلات الدستورية في 2019، أقرت بانتهاء مدة رئيس الجمهورية في ذات يوم الإعلان عن النتيجة وهو الموافق يوم 24 أبريل عام 2024، وحدد الدستور موعد بدء الانتخابات قبل 120 يوما من هذا التاريخ، كما يجب أن تعلن النتيجة قبل 30 يوما من هذا التاريخ.