دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء السبت، سلطنة عمان، عقب "زيارة خاصة" استغرقت 6 أيام، والتقى خلالها بسلطان عمان، هيثم بن طارق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، كتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، عبر حسابه في منصة إكس، تويتر سابقًا: "سمو ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".

وأرفق بدر العساكر بمنشوره صورة لمحمد بن سلمان وهو يلوح من داخل السيارة التي يستقلها خلال مغادرته، إلى سلطان عمان وبجانبه عدد من المسؤولين العمانيين.

كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في حسابها عبر منصة إكس: "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يختتم زيارته الخاصة لسلطنة عُمان".

ووصل ولي العهد السعودي إلى العاصمة العمانية، مسقط، الاثنين الماضي، في زيارة خاصة، بعد اختتام مشاركته في قمة العشرين بالعاصمة الهندية، نيودلهي.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد قالت، الثلاثاء الماضي: "استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية، مسقط، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها سموه لسلطنة عُمان".