السعودية.. تفاعل على أغنية كان يسمعها مروج مخدرات خلال مداهمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مداهمة قامت بها قوات الأمن السعودية لاستراحة تأوي مروج مخدرات ملقين الضوء على أغنية كان يسمعها خلال العملية.

ويُسمع في مقطع الفيديو المتداول أغنية "نامت عيوني" للفنان السعودي، محمد عبده.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو الذي موهت وجوه المقبوض عليهم على صفحتها بمنصة سناب شات.

وذكرت في بيان: "شرطة منطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص لترويجهم (35.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و(2090) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيـم التداول الطبي".