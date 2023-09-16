دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخصين بإيقاف حركة السير على طريق عام في العاصمة السعودية، الرياض، ومخالفة الآداب العامة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو مموها عبر صفحتها بمنصة سناب شات.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لإيقافهما مركبتيهما في طريق عام وعرقلة حركة السير ومخالفة الآداب العامة، معرضين حياة الآخرين للخطر وتوثيق ذلك".

وتابعت الداخلية في بيانها أن الشخصين تم ايقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".