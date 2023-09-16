دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت صورة مصافحة بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال اجتماع قمة العشرين في الهند الأسبوع الماضي، ولكن ماذا دار بينهما وهل ناقشا موضوع النفط؟

رد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان على السؤال خلال الملخص الإعلامي اليومي للبيت الأبيض، قائلا: "أجرى الرئيس تبادلا قصيرا (للحديث) مع ولي العهد. لم يكن لديه اجتماع رسمي، ولم اخض بتفاصيل حول هذا الشأن (النفط) أو مواضيع أخرى.."

وتابع قائلا: "ما ركز (بايدن) عليه حقًا في ذلك الاجتماع هو الإعلان عن هذا الممر الاقتصادي".

وأضاف: "لكن، بالطبع، نحن على اتصال منتظم على المستويات العليا مع المملكة العربية السعودية بشأن ضمان إمدادات مستقرة وبأسعار معقولة من الطاقة للأسواق العالمية. وسنواصل هذه المحادثة في الأيام المقبلة".