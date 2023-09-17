دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، عبدالله النفيسي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عقب تدوينة تطرق فيها إلى ما وصفه بـ"العهد البائد".

وقال النفيسي في تدوينته التي نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): " منذ العهد البائد حتى هذا العهد والكويت يترنٌح في (بحر لجٌي) من الفساد والاستقرار الإداري واللا استمرار الوزاري مما أعاق تنمية البلاد وإصلاحها وجعلنا في آخر الطابور في المنطقة.. متى تنتهي هذه المهزلة؟".

ووسط التفاعل كتبت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد تعليق على صفحتها بمنصة أكس، قالت فيها: " اخي العزيز وابن الخال الشيخ حمد صباح الأحمد وأخواني أحفاد صاحب السمو الراحل أمير الإنسانية الم تستفزكم تعميم مصطلح يصف عهد والدكم في العهد البائد وتجرأ النفيسي للتصريح به لأنه يعلم بأنكم لم تعترضوا سابقاً لتعترضوا الآن.."

وتابعت السعيد قائلة: "أخي الغالي الشيخ حمد صباح الأحمد حماسك لسمعة والدك في كتب الديوان فترت كثيراً امام أقذر عباره ممكن أن تستخدم لتشويه صورة الراحل.. تكفون انتفضوا انتفاضه صحيحه ولا تخلونا نصدق ان انتفاضتكم السابقة على كتاب الديوان ماهي الا تصفية حسابات.. الراحل الكبير ليس والدكم فقط ولكنه ابو الكويتيين كلهم وما في حاكم قال عن شعبه هذولا عيالي الا حكيم العرب وامير الإنسانية صباح الأحمد وأتمنى من كل محبينه ان يتحركوا تجاه كل من تسول له نفسه ان يستمرئ هذا المصطلح المقيت ((تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ))".