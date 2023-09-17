زلزال المغرب.. شيخ قطري: لفت نظري مساهمة فتيات الجيش المغربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم إلى جهود الإنقاذ التي تنفذها الأجهزة المغربية ملقيا الضوء على مساهمة فتيات الجيش المغربي في هذه الجهود.

جاء ذلك في تدوينة للشيخ حمد على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "لقد قام الجيش المغربي بجهد جبار وكان له الدور الحاسم في مواجهة ومعالجة الآثار المدمرة التي خلفها الزلزال الذي ضرب البلاد. فقد نفذ الجيش عمليات الإنقاذ والبحث بين الأنقاض عن الناجين وانتشال الضحايا على أكمل وأجمل وجه، وبحرفية تدعو للفخر".

وتابع: "وقد لفت نظري مساهمة فتيات الجيش المغربي في عمليات الإنقاذ، وخصوصا مواساتهن ورعايتهن للأطفال الذين فقدوا أهلهم، أو أصيبوا جراء الزلزال. لقد كان أداء الجيش المغربي العربي برجاله ونسائه مدعاة لافتخار كل عربي".

ويشار إلى أن فريق CNN في المغرب شهد تدفقا كبيرا للدعم من المجتمع المحلي، من خلال التبرعات بالغذاء والماء والأدوية، ولكن المتطوعون أخبروا بأنهم زالوا بحاجة إلى المزيد من الخيام، والأهم من ذلك، إلى الدعم طويل الأمد في جهود إعادة البناء، في حين قالت الحكومة المغربية إن إعادة بناء المنازل التي فقدت في الكارثة يمثل أولوية.