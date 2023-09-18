(CNN)-- احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعودة خمسة أمريكيين اعتبرتهم الولايات المتحدة محتجزين ظلمًا، من قبل إيران "بعد سنوات من المعاناة وعدم اليقين".

وقال بايدن، في بيان صدر الاثنين، قبل وقت قصير من الموعد المقرر لهبوط الأمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة: "اليوم، عاد خمسة أمريكيين أبرياء كانوا مسجونين في إيران إلى وطنهم أخيرًا. أنا ممتن لشركائنا في الداخل والخارج لجهودهم الدؤوبة لمساعدتنا في تحقيق هذه النتيجة، بما في ذلك حكومات قطر وعمان وسويسرا وكوريا الجنوبية".

كما دعا الرئيس إيران إلى "تقديم رواية كاملة عما حدث لبوب ليفينسون"، قائلاً إن عائلته "تستحق إجابات".

وكتب بايدن: "اليوم، نفرض عقوبات على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية بموجب قانون ليفنسون لتورطهما في اعتقالات غير مشروعة. سنواصل فرض (عقوبات) على إيران بسبب أفعالها الاستفزازية في المنطقة".

ووصف إعادة الأمريكيين المحتجزين ظلمًا إلى وطنهم بأنها أولوية لإدارته "منذ اليوم الأول"، وقال: "لن نتوقف عن العمل حتى نعيد كل أمريكي محتجز كرهينة أو معتقل ظلمًا إلى وطنه".