"هو في أحق من السيسي ننتخبه".. ساويرس يرد على تصريح منسوب له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأحد، على تصريح منسوب له يتضمن تأكيدا مزعوما على أحقية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالفوز بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن التصريح "مفبرك".

ونشر مستخدم لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، التصريح المنسوب لساويرس وسأل رجل الأعمال المصري عنه، إذ يتضمن التصريح ما يلي: "هو في أحق من السيسي علشان ننتخبه".

ورد ساويرس على التساؤل بالقول: "قلنا Fake"، وذلك بعد أن كان قد نفى صحة التصريح في منشور قبل ذلك بساعات.

وكانت ردود وتعليقات لساويرس، على دور الأحزاب بمصر، ورد على منشور للإعلامي توفيق عكاشة، حول عدم قدرة منصة "إكس"، تويتر سابقا، في التأثير على ما يحدث في الشارع المصري، أثارت تفاعلا بين النشطاء، على منصة التواصل الاجتماعي.