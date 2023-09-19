درنة قد لا تعود أبدًا كما كانت.. موت ودمار في كل مكان وألغام تهدد الأحياء

فيضانات ليبيا المدمرة.. أكثر من 11 ألف وفاة في درنة وتوقع بارتفاع عدد الضحايا

درنة، ليبيا (CNN)-- بعد ظهور شائعات تفيد بأن السلطات أمرت بإخلاء مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا، التي ضربتها فيضانات مدمرة، قال مسؤول كبير في الجيش الوطني الليبي لشبكة CNN، إنه لم يتم إخلاء المدينة، بل يتم تطهير المناطق المدمرة لأسباب أمنية وصحية.

وهذا يعني تقييد الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا. وقال خليفة العبيدي، رئيس المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن ذلك سيسمح أيضًا لطواقم الإنقاذ بالقيام بعملها.

وشاهد فريق CNN على الأرض ضباطًا عسكريين يرتدون الزي الرسمي يطلبون من رجلين في أحد الشوارع التي دمرها الفيضان المغادرة. وقال عدد قليل من السكان المتبقين في الشوارع المتضررة بشكل مماثل لشبكة CNN إنهم لم يتم إبلاغهم بأي أوامر إخلاء. وقال العديد من السكان لشبكة CNN إنهم يريدون البقاء في منازلهم، على الرغم من الدمار الذي لحق بالطوابق الأرضية.

وكانت المدينة أكثر هدوءًا يوم الثلاثاء مقارنة بالأيام السابقة مع انخفاض عدد السيارات والمشاة في الشوارع. وتم تطهير الطرق من الحطام وتبخيرها.

وقال مسؤول الجيش الوطني الليبي إن السلطات قررت الحد من عدد الصحفيين في درنة. وقد سُمح للبعض بالبقاء، بما في ذلك CNN والجزيرة والعربية.

ويقول مسؤول الجيش الوطني الليبي إن شبكات الهاتف تأثرت وتعطلت بسبب مشاكل الوقود والمولدات والبنية التحتية. وتعطلت شبكات الهاتف المحمول منذ الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، بعد ساعات قليلة من مطالبة المتظاهرين في المدينة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة.