دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة إنها ستعلن الجدول الزمني للعملية الانتخابية في 25 سبتمبر/ أيلول.

وأكدت الهيئة، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتشرف بالإعلان عن الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وأنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو مؤسسة تعمل على تشويه صورة العرس الديمقراطي والخروج به عن الضوابط المنظمة لهذا الشأن".

وأشار بنداري إلى أنه لن يكون هناك إمكانية للتصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية، بسبب الحاجة إلى إجراء تعديل دستوري وخشية من فتحه الباب أمام الطعن في نتائج الانتخابات، حسب قوله.

رغم عدم إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إلا أن تقارير متواترة أفادت أنها ستتم في نهايات العام الحالي، أي قبل شهور من موعدها في الشهور الأولى من عام 2024.

لم يعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عزمه الترشح للرئاسة، إلا أن بعض الأحزاب بدأت في إعلان دعمها له للفوز بفترة رئاسية ثالثة. في حين أعلن عدد من رؤساء أحزاب أخرى عزمهم خوض السباق، إضافة إلى البرلماني السابق رئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي.