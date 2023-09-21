شاهد رد محمد بن سلمان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى يزوران الرياض وسط تكهنات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.. ما الذي دار هناك حقًا؟

نتنياهو لـCNN: السعودية تتجه نحو التطبيع واتفاقيات إبراهيم لم تحدث دون موافقة الرياض

زيارة إماراتية إلى إسرائيل بمناسبة مرور عامين على تطبيع العلاقات

تركي الفيصل يتحدث عن جدوى التطبيع مع إسرائيل: لم يغير شيئا من وضع غزة والضفة

بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يأمل في تحسين العلاقات مع السعودية، أتت رسالة مشابهة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والذي يقول إن البلدين يقتربان من تطبيع العلاقات.

يأتي ذلك وسط استمرار المحادثات في الضمانات الأمنية الأمريكية والمساعدة في البرنامج النووي المدني للرياض، بجانب تنازلات إسرائيلية محتملة للفلسطينيين.

وقال ولي العهد السعودي في مقابلة أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير، إنه "لدينا مفاوضات جيدة مستمرة حتى الآن. علينا أن نرى إلى أين ستصل الأمور. نأمل أن يؤدي ذلك إلى تسهيل حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعباً في الشرق الأوسط".

وعندما سأله مذيع فوكس عما إن كانوا قريبين من الأمر، رد الأمير محمد بن سلمان بالقول: "نقترب كل يوم أكثر ويبدو الأمر جديًا لأول مرة. سنرى كيف ستسير الأمور".

كما حذر ولي العهد السعودي من أنه إذا سمح البرنامج النووي الإيراني بالقدرة على بناء أسلحة نووية فلن يكون أمام السعودية خيار سوى تطوير قدرات مماثلة.