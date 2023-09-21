دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، الخميس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، معتبرا أن المؤتمر قد يكون "الفرصة الأخيرة لإبقاء حل الدولتين مُمكنا، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة".

وبدأ أبومازن كلمته قائلا: "واهم من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية المشروعة"، وفقا لنص كلمته التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف: "رغم الواقع الأليم، وبعد مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو الذي تحللت منه إسرائيل، لا يزال لدينا أمل في أن تتمكن مُنظمتكم الموقرة من تنفيذ قراراتها التي تقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وتجسيد استقلال دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية... وكذلك مبادرة السلام العربية".

وأوضح أبومازن أنه "أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية، لم يَبقَ أمامنا سوى الطلب إليكم عقد مؤتمر دولي للسلام، تُشارك فيه جميع الدول المعنية بتحقيق السلام في الشرق الأوسط بشكل عام".

وطالب أبومازن الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، بوضع الترتيبات والدعوة إلى انعقاد هذا المؤتمر، قائلا إنه "قد يكون الفرصة الأخيرة لإبقاء حل الدولتين مُمكنا، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة، ما يهدد أمن واستقرار منطقتنا والعالم أجمع".