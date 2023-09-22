نتنياهو: نحن على أعتاب اتفاق تاريخي للسلام بين السعودية وإسرائيل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، عن اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو: "أعتقد أننا على أعتاب اختراق أكثر دراماتيكية، سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. إن مثل هذا السلام سوف يقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي".

وأضاف نتنياهو أن ذلك سيشجع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ومضى نتنياهو قائلا: "السلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سيؤدي بالفعل إلى شرق أوسط جديد".

وكان ولي العهد السعودي قال في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ونشرتها الخميس حول تطبيع العلاقات المحتمل مع إسرائيل: "لدينا مفاوضات جيدة مستمرة حتى الآن. علينا أن نرى إلى أين ستصل الأمور. نأمل أن يؤدي ذلك إلى تسهيل حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعباً في الشرق الأوسط".

وعندما سأله مذيع فوكس بريت باير عما إن كانوا قريبين من الأمر، رد الأمير محمد بن سلمان بالقول: "نقترب كل يوم أكثر ويبدو الأمر جديًا لأول مرة. سنرى كيف ستسير الأمور".