دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يزور البلاد في أكتوبر/تشرين أول أو نوفمبر/تشرين ثاني المقبلين.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "أعتقد أن يجري نتنياهو زيارته المؤجلة بسبب المرض إلى تركيا خلال أكتوبر أو نوفمبر، وتتواصل المحادثات لإجرائها في أنسب وقت".

والتقى أردوغان ونتنياهو، الثلاثاء الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحثا العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال أردوغان للصحفيين، الخميس: "أوضحنا فوائد إنشاء آلية يشارك فيها وزراء البلدين من أجل زيادة التعاون في مختلف المجالات".