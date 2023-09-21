أردوغان: سنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل وسننقلها إلى أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده ستبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وستشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة إلى تركيا وأوروبا، وذلك خلال تصريحات للصحفيين في ختام مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

والتقى أردوغان ونتنياهو، الثلاثاء الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحثا العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال أردوغان للصحفيين، الخميس: "أوضحنا فوائد إنشاء آلية يشارك فيها وزراء البلدين من أجل زيادة التعاون في مختلف المجالات".

وأضاف: "سنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وسنشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة ليس إلى تركيا فحسب بل إلى أوروبا أيضا".

وعن الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين، ذكر الرئيس التركي إنه قال لنتنياهو "قوموا بهذه الزيارة أنتم أولا وبعدها سأزور إسرائيل مع فريقي، وقد اتفقنا على ذلك"، وفقا لما نقلته "الأناضول".