دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن"، الثلاثاء، أوراق اعتماد السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، سفيرًا فوق العادة، مفوضًا غير مقيم لدى الأراضي الفلسطينية، وقنصلا عامًا في مدينة القدس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستقبل "أبو مازن" السفير نايف السديري في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية: "استعرض السفير نايف السديري، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما عُزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والسعودي".

ورحب عباس بالسفير السديري، "مشيدا بزيارته المهمة إلى فلسطين وتعيينه سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى (دولة فلسطين)"، طبقا لما ذكرته "وفا".

وقال رئيس السلطة الفلسطينية إن "هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

من جانبه، قال السفير السعودي عقب اللقاء: "تشرفت بنقل تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس محمود عباس، وتقديم أوراق الاعتماد للسيد الرئيس".

وأضاف السفير السديري، حسبما نقلت عنه وكالة "وفا": "كما أكدنا على العلاقة الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة فلسطين، وإن شاء الله، تكون هذه الزيارة فاتحة لتعزيز المزيد من العلاقات في جميع المجالات".

وشدد السفير السديري "على مواقف السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده، الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، حسب الوكالة.