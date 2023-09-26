دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد السفير السعودي لدى الأردن والسفير غير المقيم لدى الأراضي الفلسطينية، نايف السديري، أن المملكة تطمح للوصول إلى علاقات "طبيعية" مع كافة الدول العالم، وذلك في إطار رده على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد لقائه مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله، الثلاثاء.

وقال السديري في رد على سؤال إحدى الصحفيات حول موقع "القضية الفلسطينية" في ظل الحديث عن إمكانية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل: "كلمة تطبيع تُوضع في سياق غير مناسب أحيانا، فالتطبيع باللغة العربية يعني الطبيعي أي الشيء الطبيعي".

وأردف السفير السعودي قائلا: "الطبيعي بين كل الشعوب والدول هو السلام والاستقرار، فنأمل ونرجو مثلما تحدث سمو سيدي ولي العهد أن يكون هناك علاقات طبيعية مع كافة دول العالم".

وسلم السديري أوراق اعتماده كسفير للسعودية في الأراضي الفلسطينية وقنصلا عاما في القدس، لوزير الخارجية الفلسطيني، قبل أن يلتقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ويُقدم له أوراق اعتماده أيضا.