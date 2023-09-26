دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل سفير السعودية لدى الأردن والسفير غير المقيم لدى الأراضي الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، صبيحة الثلاثاء، إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث التقى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قبيل لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتقديم أوراق اعتماده الأصلية والبراءة القنصلية كـ"قنصل عام في القدس".

وتسلم وزير الخارجية الفلسطيني نسخة من أوراق اعتماد السديري سفيرا للسعودية في الأراضي الفلسطينية وقنصلا عاما غير مقيم في القدس.

وقال السديري للصحفيين بعد لقائه المالكي: "أنا سعيد بأن أكون موجودا (في الأراضي الفلسطينية)... كما اتفقنا مع معالي الوزير أن بلدي فلسطين".

وأردف سفير السعودية قائلا: "بعد قليل نلتقي الرئيس محمود عباس لنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولتقديم أوراق اعتمادي الأصلية لفخامته والبراءة القنصلية كقنصل عام في القدس".

وأردف السديري قائلا إن "اهتمام ولي العهد بالقضية الفلسطينية ليس جديدا، لكنه حريص على أن تكون المنطقة والعالم في أمن واستقرار، لأن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على شعوب المنطقة والعالم".

وأكد السفير السعودي أن المملكة تعمل من أجل "إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان السديري، قد كتب عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الثلاثاء: "من دولة فلسطين الحبيبة ارض كنعان اجمل التحيات مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد"، حسب قوله.