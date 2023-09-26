دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر السفير السعودي لدى الأردن والسفير غير المقيم للرياض في الأراضي الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، منشورا عبر "إكس" وجه فيه تحية العاهل السعودي وولي عهده مما وصفها بـ"فلسطين الحبيبة".

وتضمن منشور السديري صورا تجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكتب السفير السعودي في منشوره: "من دولة فلسطين الحبيبة ارض كنعان اجمل التحيات".

وتابع السديري قائلا إن التحية "مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد"، على حد تعبيره.

ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاثنين، بأول زيارة مرتقبة للسديري، في يومي الثلاثاء والأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).