التحالف السعودي يصدر بيانا بشأن مقتل عسكريين بحرينيين جراء هجوم "حوثي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الاثنين، مقتل ضابط وفرد في هجوم بـ"طائرة حوثية مسيرة" على موقع لقوة عسكرية بحرينية متمركزة على الحدود الجنوبية للسعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي، في بيان، إن قيادة التحالف "تدين الهجوم الغادر من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية".

وأضاف: "مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعيا لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل".

وأكدت قيادة التحالف، في البيان "رفضها للاستفزازات المتكررة، واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ذكرت، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية: "جرى صباح اليوم الاثنين، استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وأضاف البيان: "جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وأشار البيان إلى أنه "تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء" إلى البحرين.