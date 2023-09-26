مصادر لـCNN: وفد سعودي برئاسة السديري يزور رام الله اليوم

عمّان، الأردن (CNN)-- كشفت مصادر فلسطينية، لموقع CNN بالعربية، الاثنين، عن زيارة مقررة لوفد سعودي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، الثلاثاء، برئاسة نايف بن بندر السديري، الذي تم تعيينه سفيرا فوق العادة مفوضا (غير مقيم) في أغسطس/ آب.

وكان السديري وهو السفير السعودي المقيم لدى الأردن، قدم نسخة من أوراق اعتماده في 12 أغسطس، كسفير فوق العادة مفوضا وغير مقيم في الأراضي الفلسطينية وقنصلا عاما في مدينة القدس، إلى مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي في مقر السفارة الفلسطينية في عمّان، بحضور السفير الفلسطيني عطا الله خيري، وفقا لبيان صدر عن السفارة السعودية في عمّان آنذاك.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الاثنين، عبر منصة "إكس"، بالسفير السعودي قائلا إنه "سيقدم أوراق اعتماده الرسمية أمام الرئيس عباس خلال أيام".