دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها للهجوم "الغادر" الذي تعرضت له قوة الدفاع البحرينية المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة.

وجاء في بيان للخارجية السعودية: "تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين".

وعبرت الخارجية السعودية في بيانها عن "خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال، وأن يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وتابعت الوزارة في بيانها بالقول: "وتؤكد المملكة وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة، كما تُجدد موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة".

وقٌتل ضابط وفرد في هجوم بطائرة حوثية مسيّرة على موقع لقوة عسكرية بحرينية متمركزة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية نقلا عن بيان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.