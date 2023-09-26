(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أنها رفضت طلبا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لزيارة قسم رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميللر، في مؤتمر صحفي: "لقد قدموا هذا الطلب و رفضته وزارة الخارجية"، مشيرا إلى أنه "بالنظر إلى تاريخ إيران في الاحتجاز غير القانوني للأمريكيين ورعاية الدولة للإرهاب لم نعتقد أنه كان من المناسب الموافقة على هذا الطلب".

وكان عبداللهيان في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار ميلر إلى أنه "لدينا التزام بالسماح للمسؤولين الإيرانيين وغيرهم من مسؤولي الحكومات الأجنبية بالسفر إلى نيويورك للقيام بأعمال الأمم المتحدة، ولكن ليس لدينا التزام بالسماح لهم بالسفر إلى واشنطن".

وكان مسؤولون في إدارة جو بايدن أكدوا أن علاقة الولايات المتحدة مع إيران لن تتغير في أعقاب الاتفاق الذي أدى إلى إطلاق سراح 5 أمريكيين الأسبوع الماضي.