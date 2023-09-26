أمريكا تعتقل "قياديا داعشيا" في سوريا.. وتكشف دوره في التنظيم

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الاثنين، اعتقال قياديا بتنظيم "داعش" في غارة بطائرة هليكوبتر في شمال سوريا، السبت.

وقالت "سينتكوم"، في بيان: "نفذت القوات بنجاح، السبت، غارة بطائرة هليكوبتر في شمال سوريا، وتم القبض على أبو هليل الفدعاني، مسؤول العمليات والتسهيلات في داعش في سوريا، خلال الغارة".

وأضافت: "تشير التقديرات إلى أن الفدعاني لديه علاقات في جميع أنحاء شبكة داعش بالمنطقة".

وبحسب البيان، لم يسقط أي قتلى أو جرحى بين المدنيين في الغارة.

وأكدت القيادة الأمريكية أن "القبض على مسؤولي داعش مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد مكان الإرهابيين واستهدافهم وإزالتهم من ساحة المعركة"، وشددت على أنها "ستظل ملتزمة بتحقيق الهزيمة الكاملة لداعش".