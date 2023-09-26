أمريكا تعتقل "قياديا داعشيا" في سوريا.. وتكشف دوره في التنظيم

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
أمريكا تعتقل "قياديا داعشيا" في سوريا.. وتكشف دوره في التنظيم
صورة أرشيفية لقوات أمريكية في سورياCredit: John Moore/Getty Images

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الاثنين، اعتقال قياديا بتنظيم "داعش" في غارة بطائرة هليكوبتر في شمال سوريا، السبت.

قد يهمك أيضاً

القيادة المركزية الأمريكية: مسيّرات تقتل زعيمًا لداعش في سوريا بعد "مضايقات" جوية روسية

وقالت "سينتكوم"، في بيان: "نفذت القوات بنجاح، السبت، غارة بطائرة هليكوبتر في شمال سوريا، وتم القبض على أبو هليل الفدعاني، مسؤول العمليات والتسهيلات في داعش في سوريا، خلال الغارة".

وأضافت: "تشير التقديرات إلى أن الفدعاني لديه علاقات في جميع أنحاء شبكة داعش بالمنطقة".

وبحسب البيان، لم يسقط أي قتلى أو جرحى بين المدنيين في الغارة.

وأكدت القيادة الأمريكية أن "القبض على مسؤولي داعش مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد مكان الإرهابيين واستهدافهم وإزالتهم من ساحة المعركة"، وشددت على أنها "ستظل ملتزمة بتحقيق الهزيمة الكاملة لداعش".

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.