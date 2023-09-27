دبي، الإمارات المتحدة الأمريكية (CNN) – تحدث نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إيثان غولدريتش، مع الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، أكد فيه دعمه لـ"حرية التعبير" في البلاد، وسط مظاهرات حاشدة تشهدها محافظة السويداء منذ أكثر من شهر.

وقالت السفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تحدث نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش مع الزعيم الروحي الدرزي الشيخ حكمت الهجري لتأكيد دعمنا لحرية التعبير للسوريين، بما في ذلك الاحتجاج السلمي في السويداء".

وأعادت سفارة واشنطن في سوريا التأكيد على دعوتها لـ" سوريا عادلة وموحدة وإلى حل سياسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وتشهد السويداء، ذات الغالبية الدرزية، احتجاجات مستمرة شارك فيها الآلاف على مدار الأسابيع الماضية، دعا خلالها المتظاهرون إلى تطبيق القرار الأممي 2254 و"إسقاط النظام" ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان الهجري قد تلقى اتصالات من جانب أكثر من سيناتور في الكونغرس الأمريكي على مدار الأسابيع الماضية.