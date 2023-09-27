دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى بعد مقتل ضابط وفرد بالجيش البحريني على الحدود السعودية الجنوبية مع اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ولي العهد السعودي "أعرب خلال الاتصال عن أصدق تعازيه ومواساته لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، باستشهاد ضابط وفرد وإصابة عددٍ من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".

وتابعت الوكالة البحرينية: "تطرق الجانبان في الاتصال على ما يربط بين المملكتين الشقيقتين من أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تستند على وشائج القربى والمحبة والتاريخ المشترك، مؤكدين العزم في المضي قدما في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين".

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان "عبّر خلاله عن تعازيه في الشهداء من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".