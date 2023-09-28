دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، تسجيل 50 حالة تسمم نتيجة طعام فاسد قدم للضيوف في حفل زفاف في محافظة كركوك الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن دائرة الصحة في كركوك، وبعد يوم فقط على كارثة مصرع 100 شخص على الأقل وإصابة 150 آخرين في احتراق قاعة أفراح في منطقة الحمدانية في نينوى.

وقال مدير عام صحة كركوك، زياد خلف، بتصريح لوكالة الانباء العراقية إن "دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من 50 شخصا بحالة تسمم، بسبب طعام فاسد قدم لهم في أحدى حفلات الأعراس.. وأن جميع الحالات تحت السيطرة".

وأكد المسؤول العراقي أن "الحالات خفيفة إلى متوسطة والجميع خضع الى العلاج الطبي اللازم".