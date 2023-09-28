العراق.. القبض على 14 متهما على خلفية حادث حريق حفل الزفاف

أول تعليق من وزير داخلية العراق على حريق حفل الزفاف.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الأربعاء، القبض على 14 متهما على خلفية حادث الحريق الذي وقع في قاعة أفراح ببلدة قرقوش بشمال البلاد.

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية العراقية، قال الشمري إن نتائج التحقيق ستعلن خلال 72 ساعة.

وأسفر الحريق عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة 150 آخرين.

وكان الشمري قال، في تصريحات سابقة، إن "القاعة التي اندلع بها الحريق لا توجد بها موصفات السلامة والأمان، وأن سقف القاعة احترق بشكل سريع بسبب الألعاب النارية ما أدى انهيار سقف المبنى على الموجودين داخل المبنى".

وأعلن تشكيل "لجنة مركزية مشتركة من قبل الاستخبارات والدفاع المدني والشرطة، التي ستستكمل إجراءاتها بأسرع ما يمكن لتحديد ملابسات الحادث والمقصرين ممن سينالون جزاءهم العادل"، على حد تعبيره.