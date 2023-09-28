العراق.. تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم في حفل زفاف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الأربعاء، إن دائرة صحة محافظة كركوك سجلت أكثر من 50 حالة تسمم "نتيجة طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأفراح".

وصرح مدير عام صحة كركوك زياد خلف، للوكالة بأن "دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من ٥٠ شخصا بحالة تسمم، بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأفراح".

وأضاف أن "جميع الحالات تحت السيطرة، وأن الحالات خفيفة إلى متوسطة وخضعت إلى العلاج الطبي اللازم".

يذكر أن العراق شهد، الثلاثاء، حادث حريق داخل قاعة للأفراح بمحافظة نينوى، أودى بحياة 100 شخص على الأقل، وأصاب نحو 150 آخرين.