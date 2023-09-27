العراق.. تفاصيل بحريق حفل الزفاف في الحمدانية وعلاقة "ألواح الايكوبوند"

الشرق الأوسط
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فرحة تحولت إلى مأساة.. كاميرا ترصد الحريق الذي التهم قاعة حفل زفاف بالعراق والسلطات تكشف سبب اندلاعه
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فرحة تحولت إلى مأساة.. كاميرا ترصد الحريق الذي التهم قاعة حفل زفاف بالعراق والسلطات تكشف سبب اندلاعه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استعرضت مديرية الدفاع المدني في العراق، الأربعاء، تفاصيل في حادث الحريق الذي شب بصورة سريعة داخل قاعة للأعراس بمحافظة نينوى والذي أودى بحياة 100 شخص على الأقل وأصاب نحو 150 آخرين، مساء الثلاثاء.

العراق.. تفاصيل بحريق حفل الزفاف في الحمدانية وعلاقة "ألواح الايكوبوند"
Credit: ZAID AL-OBEIDI/AFP via Getty Images

وقالت المديرية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

العراق.. تفاصيل بحريق حفل الزفاف في الحمدانية وعلاقة "ألواح الايكوبوند"
Credit: ZAID AL-OBEIDI/AFP via Getty Images

وتابعت أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

العراق.. تفاصيل بحريق حفل الزفاف في الحمدانية وعلاقة "ألواح الايكوبوند"
Credit: ZAID AL-OBEIDI/AFP via Getty Images

ويذكر أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الأربعاء، إصدارها لأوامر بإلقاء القبض على 4 أشخاص من أصحاب قاعة الأعراس في حين أعلنت البلاد الحداد 3 أيام.

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