دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص بقضايا ممارسة الرذيلة ومخالفة قوانين الآداب العامة في البلاد.

ونشرت الداخلية الكويتية صورا مموهة للمضبوطين وذلك بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقالت الداخلية في بيان: "ضبط (30) شخصاً في (15) قضية منفصلة تهمة (ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة) مقابل مبالغ مالية في المهبولة والمنقف والسالمية وحولي".

وتابعت: "استمراراً لمتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومن خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي ومعاهد المساج المروجة للرذيلة، تمكنت ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (30) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في (15) قضية منفصلة بمختلف محافظات البلاد، وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".