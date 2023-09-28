(CNN)-- افتتحت شركة لوسيد، صانعة السيارات الكهربائية ومقرها كاليفورنيا، أول مصنع لتصنيع السيارات على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، حيث تتطلع المملكة إلى ترسيخ نفسها كلاعب عالمي في سباق السيارات الكهربائية.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقطع فيديو تداوله النشطاء لمصنع السيارات بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)

وافتتحت شركة لوسِد رسميًا مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قرب مدينة جدة، الأربعاء، وسيركز المصنع، وهو أول مصنع دولي للشركة، في البداية على إعادة تجميع مجموعات المركبات المرسلة من الولايات المتحدة.

كما أبرمت الحكومة السعودية اتفاقية مع شركة لوسيد لشراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة من الشركة على مدى 10 سنوات.

وتريد السعودية أن تكون 30٪ من مبيعات السيارات الجديدة في المملكة كهربائية بحلول عام 2030، وقد نظرت البلاد إلى السيارات الكهربائية كوسيلة لتعزيز قطاع التصنيع حيث تواجه انخفاضًا لا مفر منه في الطلب على النفط العالمي وهو المصدر الذي لطالما اعتمدت عليه.